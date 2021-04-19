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19.04.2021 18:07
Рубрика: Происшествия

СК завел новое дело против замглавы департамента администрации Кубани

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В понедельник на Кубани получил продолжение громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высокопоставленный чиновник администрации края, а также руководители ряда районов и их заместители.

Фото: РИА Новости
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В рамках расследования действий первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края (ее обвиняют в шести эпизодах получения взяток) возбуждено новое уголовное дело. На этот раз - о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, в 2018 году, когда чиновница занимала должность заместителя главы муниципального образования Лабинский район, между администрацией района и индивидуальными предпринимателями были заключены контракты на приобретение квартир в станице Владимирской, предназначавшиеся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Аналогичные контракты были заключены и в 2019 году. Однако здания, в которых располагались приобретенные администрацией квартиры, в установленном порядке в эксплуатацию не введены и возведены с существенными дефектами".

Как пояснили в следственном комитете, квартиры, которые планировалось передать детям-сиротам, не были обеспечены системой противопожарной безопасности, в зданиях отсутствовало утепление кровли, инфраструктуры во дворах тоже не было. Водоснабжение домов осуществлялось из шахтного колодца, правоустанавливающие документы на который отсутствовали. При этом водоотведение (канализация) происходило в бетонные выгребы (септики) без обследования их негативного воздействия на источник водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические заключения на водный объект и согласование программы производственного контроля питьевой воды не выдавались.

Интересно, что контролирующими органами были выявлены все данные нарушения. Зная об этом, заместитель главы района подписала акты приема-передачи и приняла в собственность администрации жилые помещения. Впоследствии застройщикам было перечислено более 34 миллионов рублей за квартиры ненадлежащего качества.

Как уже писала "РГ", в отношении этой же чиновницы Следственный комитет ранее возбудил другое уголовное дело. В соответствии с ним, женщина обвиняется в шести эпизодах получения взяток, а материалы, по которым против нее было возбуждено дело, были предоставлены кубанским управлением ФСБ.

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"По данным следствия, осенью 2020 года подозреваемая сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала деньги от чиновников и их представителей. Общий размер взяток составил миллион рублей", - сообщили в СК.

В рамках этого уголовного дела также были задержаны глава Щербиновского района Алексей Беликов и заместитель главы Каневского района Светлана Швидкая.

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