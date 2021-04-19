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19.04.2021 16:13
Рубрика: Экономика

Власти отказались от перевода Алушты на подачу воды пять часов в день

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

После массовых обращений жителей Алушты правительство Крыма решило не переводить город на подачу воды раз в сутки. Об этом в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, введение жесткого пятичасового водного режима сейчас нерационально.

Фото: iStock
В Симферополе воду начнут подавать по 18 часов в сутки

- В связи с этим принято решение о переходе с 20 апреля на подачу воды в режиме с 6 до 8 и с 19 до 22 часов, - сообщил Аксенов.

Таким образом, вода будет подаваться алуштинцам пять часов в сутки. Глава республики уточнил, что в течение недели баланс водопотребления, потерь и притоков уточнят, и информацию актуализируют.

- Считаем, что при нынешней наполненности Изобильненского водохранилища, а это 3,5 миллиона кубометров воды, при общем расходе в 21 тысячу кубометров воды в сутки, мы сможем найти график, который позволит нам без дополнительных потерь пройти курортный сезон и не причинит лишнего дискомфорта жителям города, - сказал Аксенов.

Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в связи с низким притоком воды в Изобильненское водохранилище график подачи воды в жилой сектор будет сокращен с 10 до 5 часов в сутки. Такое ужесточение мэр объяснила желанием сэкономить воду для снабжения пансионатов и санаториев города в высокий туристический сезон.

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