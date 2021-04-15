Алушта ужесточит график подачи воды ради курортного сезона

Крымский курорт Алушта и близлежащие поселки, относящиеся к этому административному центру, со следующей недели введут более жесткий график подачи воды. Режим экономии позволит будущим летом подавать воду санаториям и пансионатам Алуштинского региона. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева, передает РИА Новости.

- Для жителей будет уменьшена подача воды до пяти часов в сутки, уточнила мэр Алушты. - Но при этом в санаториях и пансионатах вода будет.

Сейчас вода в жилые районы города подается на 10 часов в сутки - пять часов утром, с 5.00 до 10.00, и пять часов вечером, с 17.00 до 22.00.

Питьевой водой этот южнобережный город и окружающие поселки снабжают два водохранилища - Кутузовское и Изобильненское. При этом второе является основным. Ужесточать режим водоподачи приходится из-за малого притока в Изобильненское водохранилище. Оно наполняется естественным стоком с гор, однако с начала года снежный покров был невелик и водохранилище пополняется медленно.

Напомним, с сентября минувшего года во многих городах и населенных пунктах Крыма действует режим ограниченного водопотребления. В частности, экономить воду вынуждены Симферополь, Бахчисарай, а также одноименные районы. Алушта в феврале нынешнего года также была вынуждена перейти на ограниченный режим. График водоподачи устанавливался и в Ялте.

В нынешнем году самый большой город Крыма Симферополь полностью перешел на водоснабжение из подземных источников, оставив накопленный в водохранилищах естественного стока объем для экстренных случаев. Правительство РФ выделило средства для поиска альтернативных источников водоснабжения Крыма. В апреле начались поисковые бурения в акватории Азовского моря. Согласно предварительным оценкам, под дном Азовского моря находится огромная лакуна пресной воды, по запасам превосходящая объем всего каскада днепровских водохранилищ.