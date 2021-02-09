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09.02.2021 14:45
Рубрика: Экономика

В Алуште воду начнут подавать по графику

Текст: Илья Изотов

В Изобильненском водохранилище, которое является основным источником водоснабжения Алушты, осталось всего 2,8 миллиона кубометров воды при проектном объеме 12,7 миллиона, а притока воды нет. Это заставляет власти города перейти к водоснабжению по графику, заявила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Симферополь подключили к новому магистральному водоводу

- Суточный приток в Изобильненское водохранилище сейчас - в среднем 20 тысяч кубометров, расход также 20 тысяч кубометров. Запас воды не растет, - констатировала Огнева. - Активен источник Джур-Джур, и часть воды из него берется на город.

Графики начнут тестировать с 17 по 19 февраля: вода будет подаваться с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. А с 25 февраля такой график начнет действовать постоянно. Он позволит накопить воду к началу курортного сезона.

В отличие от Алушты, Ялте благодаря осадкам удалось вернуться практически к круглосуточному режиму водоснабжения. По словам главы администрации Янины Павленко, альтернативные источники - водопады и каптажи - сейчас фактически полностью обеспечивают потребности поселков Ялты и даже позволяют накапливать воду в водохранилищах. По состоянию на 8 февраля, в Загорском водохранилище собрано уже 3,2 миллиона кубометров при полезном объеме 1,4. В Счастливенском - 4,3 миллиона при полезном объеме 3,7.

В водохранилищах Симферополя притока воды также практически нет. В Симферопольском водохранилище осталось всего семь процентов от проектного объема, в Партизанском - около 14. И только самое маленькое - Аянское водохранилище - заполнилось на 26 процентов. В Симферопольском водохранилище остался "мертвый объем", из которого скоро будет невозможно забирать воду. В систему оттуда ежедневно закачивается не более 20 тысяч кубометров.

График подачи воды действует в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе с сентября 2020 года.

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