Уголовное дело экс-судьи из Анапы Владимира Стародубцева рассматривал суд Ростова-на-Дону. Скамью подсудимых с бывшим представителем кубанской Фемиды разделили его сын Александр и двоюродный брат Геннадий. За покушение на крупное мошенничество они получили 18 лет колонии на троих с крупными штрафами.

Расследование вели сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, а инкриминируемая подсудимым афера связана с земельным участком в прибрежном местечке Утриш под Анапой. Из-за него еще в 2014 году семья судьи попала в скандальную историю, в перипетиях которой в свое время разбиралась "РГ". Поводом для первой публикации стала серия пикетов, организованных местными общественниками на пляже поселка Утриш, рядом с природным заказником. Люди возмутились, когда здесь вырубили краснокнижные деревья и чуть ли не у кромки прибоя затеяли стройку ресторана.

Оказалось, лакомый кусок земли еще в 2010 году был незаконно изъят из муниципальной собственности. Причем решение по этому поводу выносил лично Владимир Стародубцев, стараниями которого без привлечения специалистов Росимущества землю вывели из государственной собственности.

Больше гектара на морском берегу сначала за... 10 копеек было оформлено на рыбколхоз "Дружба", а затем часть участка приобрели Стародубцевы - сын и супруга председателя суда. Цена сделки составила 122 тысячи рублей - чисто символическая плата за поистине золотые сотки у моря.

После прокурорской проверки их в спешном порядке переоформили на одного из членов судейской семьи - Геннадия Еременко. Спустя годы именно он вместе с отцом и сыном Стародубцевыми стал фигурантом уголовного дела, которое завершилось обвинительным приговором. Бывшего судью приговорили к 6,5 года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, кроме того, его лишили права занимать определенные должности на три года. Его сыну назначили шесть лет колонии и штраф 700 тысяч рублей, а брату - 5,5 года колонии со штрафом 600 тысяч рублей.

В свое время мы подробно рассказывали, как коллеги помогали Владимиру Стародубцеву сохранить контроль над участком на Утрише и отбиться от прокурорского иска о сносе самостроя на морском берегу ("Свой среди своих", "РГ" от 31.10.2014). В результате "судейский" ресторанчик, как его называли в Анапе, был не только благополучно достроен, но и в течение нескольких сезонов принимал посетителей. Продолжение эта история получила лишь после того, как вокруг него и других, возведенных на берегу Утриша развлекательных объектов снова возникли проблемы.

Стародубцев и его родственники взялись "урегулировать" их, запросив, по данным следствия, с собственника одного из соседних участков 50 миллионов рублей и 10 соток земли. Предприниматель проинформировал об этом правоохранительные органы, причем не местные, а центральные, после чего в Анапе прошли оперативные мероприятия. Передача денег, которые, по версии следствия, требовал судья, должна была проходить под контролем ФСБ, однако неизвестным оставалось место передачи. Им оказался дом судьи, куда также нагрянули оперативники.

Одна из публикаций "РГ" о судье (от 24 марта 2020 года).

Семь лет "РГ" рассказывала о непотопляемым судье Владимире Стародубцеве. После очередной публикации, казалось бы, его художествам придет конец. Но всякий раз находились силы, которые его оставляли в судейской мантии. И он творил что хотел. Представители Росимущества, к примеру, попытались восстановить пропущенные процессуальные сроки на обжалование решения Владимира Стародубцева, которым спорный участок был выведен из собственности РФ. Однако какой пассаж: председатель Анапского районного суда Владимир Стародубцев самолично отказывает федеральному ведомству в восстановлении пропущенных сроков на обжалование келейно вынесенного решения.

Росимущество обратилось тогда в квалификационную коллегию судей Краснодарского края с просьбой проверить законность действий Владимира Стародубцева, не только ущемляющих, по мнению ведомства, интересы РФ, но и подрывающих авторитет судебной власти. В то же время надзорную жалобу мэра Анапы, в которой также ставится вопрос о сносе этого объекта, должен был рассмотреть президиум крайсуда.

Семь лет "РГ" рассказывала о непотопляемом судье Владимире Стародубцеве. После очередной публикации, казалось бы, его художествам придет конец...

Мы были уверены, что вопрос с "судейским" самостроем, что называется, будет закрыт. Однако вот чудеса, Владимиру Стародубцеву вновь удалось не только выйти сухим из воды, но и сохранить свой ресторанчик. Единственно, что он потерял тогда - председательское кресло, оставшись рядовым служителем Фемиды в том же, Анапском районном суде.

И лишь визит оперативников в его дом прервал его безмятежное судейство. Кстати, когда Владимира Стародубцева лишали полномочий, члены квалификационной коллегии судей вспоминали и серию разоблачительных публикаций "РГ".