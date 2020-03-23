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23.03.2020 18:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-судью из Анапы обвинили в махинациях на 64 миллиона рублей

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, обвиняемого по ч. 3 ст. 3, ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Информация об этом опубликована на официальном сайте СК РФ. Сообщается, что вместе со Стародубцевым на скамье подсудимых окажутся его близкие родственники - сын и брат. О резонансных делах, связанных с именем анапского судьи, "РГ" впервые написала почти шесть лет назад, в апреле 2014 года.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Это громкое дело находилось в производстве Главного следственного управления СК РФ. По версии правоохранителей, с декабря 2018 года по февраль 2019 года судья Стародубцев со своим сыном Александром, а также братом Геннадием Еременко "требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей якобы для передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда". В феврале 2019 года судья был задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег, а уголовное дело в отношении него было возбуждено в октябре минувшего года. Как пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко, "расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования опровергнуты".

Фото: iStock
Завершено расследование дела в отношении экс-депутата из Бурятии

Владимир Стародубцев долгое время возглавлял Анапский районный суд, где потом работал рядовым судьей. В Анапе не без основания считают, что именно судейская мантия помогла ему создать в городе-курорте настоящую бизнес-империю. В результате члены семьи обрастали крупными объектами недвижимости, расположенными в том числе в заповедных местах курорта. Одним из них стал возведенный в уникальном местечке Большой Утриш ресторан ("Столик не обслуживается" - "РГ" от 09.04.2014). В свое время его строительство обернулось большим скандалом, а теперь выясняется, что именно с этими "золотыми" сотками на берегу моря связано уголовное дело..

Когда в марте минувшего года его лишали полномочий, члены квалификационной коллегии судей Краснодарского края цитировали матрниалы "РГ", связанные со строительством ресторана на Утрише ("Свой среди своих" - "РГ" от 31.10.2014, "Ресторанчик-то тю-тю" - "РГ" от 29.01.2015) Для проверки фактов, изложенных в наших публикациях, Совет судей края создал комиссию. Владимир Миляев (сейчас он судья в отставке) был в составе этой комиссии.

- В подготовленной по результатам проверки справке мы указали, что подтвердилось все, о чем писала "РГ", - говорит он. - Эта справка легла на стол Александру Чернову, который был в то время председателем краевого суда. Стародубцеву в результате не продлили полномочия председателя Анапского районного суда, однако полномочия он сохранил.

Однако, несмотря на протесты общественности и публикации в СМИ, ресторан на Утрише не только достроили - он стоит там до сих пор. Хотя, по данным проведенной еще шесть лет назад прокурорской проверки, участок земли под ним был незаконно изъят из муниципальной собственности. Как мы писали, произошло это в 2010 году, когда председатель районного суда Владимир Стародубцев принял к производству и лично рассмотрел иск о признании права собственности на расположенные в прибрежной территории земельные участки.

Еще шесть лет назад мэр курорта и Анапский межрайонный прокурор обратились с исками в суд о сносе самостроя, но их снапчала отклонил ив Анапском суде, а потом - в Ленинском районном суде соседнего Новороссийска. Президиум краевого суда оставил эти решения в силе.

Эта история получила развитие только после того, как вокруг ресторана и других возведенных на берегу Утриша развлекательных объектов снова возникли проблемы. Стародубцев и его родственники взялись их "урегулировать", на чем и погорели. Предприниматель, с которгого, как следует из материалов уголовного дела, запросили 64 миллиона рублей, сообщил об этом правоохранителям.

Следственный эксперимент по передаче части из этой суммы прошел 10 февраля прошлого года с участием представителя одного из собственников участка на Утрише. Как уже рассказывалось, 30 миллионов рублей, 100 тысяч из которых - настоящие деньги, а 29 миллионов 900 тысяч рублей - купюры так называемого "банка приколов", были сложены в перевязанные ленточками пачки и привезены к Стародубцевым. Вскоре после их передачи в дом с осмотром пришли оперативники.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Об уникальности дела Стародубцева в недавнем интервью "РГ" говорил председатель СКР. Передача денег, которые, по версии следствия, требовал судья, должна была проходить под контролем ФСБ, однако неизвестным оставалось место передачи. "И им оказался дом судьи, - рассказал Александр Бастрыкин. - Подозреваемого задержали. Но непредвиденным обстоятельством здесь стала необходимость проведения не терпящего отлагательств осмотра в доме судьи для фиксации доказательств. Иначе факт его преступных действий задокументировать бы не получилось. И фактически впервые в новейшей истории нашими следователями был проведен такой осмотр, изъяты денежные средства, переданные Стародубцеву в ходе оперативного эксперимента. В дальнейшем законность осмотра проверена судом, и судебной коллегией Московского городского суда следственное действие признано законным".

По информации пресс-службы СК РФ, уголовное дело Владимира Стародубцева, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ну а на Кубани после отмененных решений об участке на Большом Утрише надзорное ведомство вернулась к иску, в удовлетворении которого в свое время отказали коллеги Стародубцева. Как сообщил корреспонденту "РГ" Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, сейчас ведется работа по возвращению в собственность муниципалитета участка земли на Утрише с незаконно возведенным на ней "судейским ресторанчиком".

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Расследования Татьяны Павловской

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