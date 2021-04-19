Росавиация рекомендовала транзитным туристам самим планировать возвращение

Рекомендации касаются туристов, находящихся в Турции и Танзании, а также имеющих авиабилеты на рейсы туда до 1 июня. Так, туристам уже находящимся в Турции и самостоятельно покупавшим билет, но желающим вернуться раньше, нужно обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета.

Пассажирам с билетами в Турцию до 1 июня рекомендовано обратиться в авиакомпанию, в которой куплен билет, для согласования изменения сроков поездки, пункта назначения или возврата стоимости.

Также рекомендовано действовать туристам, самостоятельно выехавшим в Танзанию. Пассажирам, купившим билеты в эту страну до 1 июня стоит обратиться в авиакомпанию, в которой приобретен билет, для согласования изменения сроков поездки и стоимости.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня в связи с распространением коронавируса. Организованные туристы вернутся в Россию с помощью туроператоров.

Ранее в Росавиации создали оперштаб для организации вывоза россиян из Турции. По данным Росавиации, за первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено около 39 тысячи пассажиров. Из Танзании 6 рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тысячи россиян.

Всего по данным российских и турецких авиакомпаний на период с 15 апреля по 1 июня ранее было продано около 169 тысяч авиабилетов из пунктов Турции в пункты России. Из Занзибара (Танзания) в города России было реализовано 4,7 тысячи авиабилетов российских перевозчиков, уточнили в Росавиации.