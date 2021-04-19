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19.04.2021 14:36
Рубрика: Общество

Россия не сократит научную программу на МКС до создания новой станции

Текст: Наталия Ячменникова
Россия не планирует сокращать научную программу на МКС до создания новой национальной околоземной станции. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Facebook.
Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru
Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru

"Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ, не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - так Рогозин ответил на вопрос одного из подписчиков о необходимости запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС на фоне планов по созданию новой станции.

Рогозин сообщил о хорошем самочувствии вернувшегося экипажа МКС

Ранее появилась информация, что Россия проведет техническое обследование МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова. В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупредить партнеров.

В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской орбитальной станции.

Напомним: в июле планируется запуск модуля "Наука". Это следует из программы полета МКС, составленной в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости, а также данных на сайте НАСА. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - 17-й модуль для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. МЛМ очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил СМИ, что институт рассчитывает после запуска "Науки" поставить для него два научных прибора. Первый прибор - "Ковергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов - для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой.

Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Это еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д.

Фото: roscosmos.ru
После полета к Луне космонавты приземлятся в Оренбургской области

По оценкам многих экспертов, в перспективе "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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