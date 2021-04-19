Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке АТР

Россиянин Андрей Рублев занимает второе место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В понедельник, 19 апреля, АТР опубликовала обновленный рейтинг Чемпионской гонки. Ее возглавил греческий теннисист Стефанос Циципас, который в минувшее воскресенье стал победителем престижного турнира в Монте-Карло. На его счету стало 2540 очков, и он поднялся в лидеры с четвертой позиции.

На второй строчке финалист Монте-Карло россиянин Андрей Рублев, который в рейтинге АТР теперь занимает седьмую позицию. Он набрал 2400 очков и поднялся на одну строчку по сравнению с предыдущей неделей.

Лидировавший в Чемпионской гонке серб Новак Джокович опустился на третью позицию, россиянин Даниил Медведев стал четвертым. В топ-10 Чемпионской гонки также входил и еще один представитель России - полуфиналист Открытого чемпионата Австралии Аслан Карацев. Он сохранил шестую позицию.

Чемпионская гонка АТР

1 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 2 540 очков,

2 (3). Андрей Рублев (Россия) - 2400,

3 (1). Новак Джокович (Сербия) - 2230,

4 (2). Даниил Медведев (Россия) - 2130,

5 (5). Хуберт Хуркач (Польша) - 1440,

6 (6). Аслан Карацев (Россия) - 1355.