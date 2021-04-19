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19.04.2021 07:51
Рубрика: Спорт

Рублев стал седьмой ракеткой мира, опередив Федерера

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на седьмое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Фото: AFP/Valery HACHE Фото: AFP/Valery HACHE
Фото: AFP/Valery HACHE

АТР опубликовала новый рейтинг сильнейших теннисистов мира. Главным событием в топ-10 стало восхождение россиянина Андрея Рублева на седьмое место. Это высшее достижение в карьере россиянина.

Фото: Gettyimages
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На минувшей неделе он дошел до финала крупного турнира в Монте-Карло, где в решающем поединке уступил греку Стефаносу Циципасу. А в четвертьфинале турнира россиянин выбил из борьбы короля грунтового покрытия испанца Рафаэля Надаля.

Рублев в рейтинге АТР опередил еще одного ветерана - экс-первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера. А от занимающего шестую строчку Александра Зверева из Германии его отделяет всего 170 очков.

Рейтинг по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, вторую строчку сохранил россиянин Даниил Медведев, который пока не выступает из-за болезни.

Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 873 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 850

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 490

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 615

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 860

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6 125

7 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 955...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...

28 (29). Аслан Карацев (Россия) - 1 946.

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