Шведам с прививкой от коронавируса разрешили обниматься

Шведское агентство общественного здравоохранения выпустило рекомендации для людей, сделавших себе прививку от коронавируса.

Согласно новым правилам, вакцинированным людям можно встречаться с другими людьми в помещениях, обниматься и ходить по магазинам. Но необходимо следить за своим здоровьем и не создавать толп.

Напомним, что до сих пор в Швеции действуют ограничения: запрещено проводить встречи в закрытых помещениях, пожилым людям не рекомендовано посещение магазинов и других общественных мест. Есть ограничения на работу ресторанов, баров, библиотек.

В Шведском агентстве общественного здравоохранения отмечают, что страна сейчас переживает третью волну коронавируса. При этом снижения уровня распространения вируса не отмечается.

За все время пандемии в Швеции коронавирусом заразилось свыше 900 тысяч человек, умерло - 13 788.