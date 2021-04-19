СМИ: В Минфине уверены, что роста цен на бензин не будет из-за акцизов

Часть доходов от топливных акцизов может продолжать поступать в федеральный бюджет до 2030 года. Полную передачу их в региональные бюджеты предлагают отложить. Изменения не приведут к росту цен на бензин и дизель, считают в Минфине. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве подготовлен законопроект, который предусматривает, что средства от продажи акцизов на автомобильное топливо будут постепенно передаваться регионам, начиная с 2025 года. Ранее планировалось, что регионы будут получать все доходы от продажи топливных акцизов уже в 2024 году.

В Минфине уточнили, что изменение схемы поступления средств от продажи акцизов никак не отразится на ценах на бензин, дизель и моторные масла, поскольку законопроект не предусматривает увеличения акцизов на топливо.

До конца 2024 года доля доходов от акцизов на топливо поступающих в федеральный бюджет будет сохраняться на уровне 2021 года - 25,1%. В 2025 году она сократится до 21,1%, к 2029 году - до 5,1%, а к 2030 году все средства останутся в региональных бюджетах.

Средства от продажи топливных акцизов идут на поддержание старой и создание новой инфраструктуры - ремонт и строительство дорог, мостов, развязок и прочего. Ранее экспертами неоднократно подчеркивалась целесообразность сохранения доходов от топливных акцизов в региональных бюджетах