Суд Буэнос-Айреса оставил школы открытыми вопреки указу президента

Суд Буэнос-Айреса постановил оставить школы столицы открытыми вопреки указу президента Аргентины Альберто Фернандеса о переводе учеников на дистанционное обучение с 19 апреля, сообщает телеканал TN.

Решение распространяется на более чем две тысячи образовательных центров, в которых обучается 600 тысяч ребят, пишет РИА Новости. Напомним, на минувшей неделе глава Аргентины заявил об ужесточении ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом. Среди этих ограничений - запрет на передвижение граждан после восьми вечера, закрытие ресторанов в 19:00 и возврат школьников на онлайн-обучение.

Последний запрет вызвал протесты в стране. Мэр Буэнос-Айреса подал жалобу в Верховный суд. Весь прошлый год школьники Аргентины занимались дома, а в классы вернулись лишь полтора месяца.