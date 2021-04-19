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19.04.2021 04:20
Рубрика: В мире

Суд Буэнос-Айреса оставил школы открытыми вопреки указу президента

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Суд Буэнос-Айреса постановил оставить школы столицы открытыми вопреки указу президента Аргентины Альберто Фернандеса о переводе учеников на дистанционное обучение с 19 апреля, сообщает телеканал TN.

Власти Аргентины ввели новые ограничения на фоне пандемии COVID-19

Решение распространяется на более чем две тысячи образовательных центров, в которых обучается 600 тысяч ребят, пишет РИА Новости. Напомним, на минувшей неделе глава Аргентины заявил об ужесточении ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом. Среди этих ограничений - запрет на передвижение граждан после восьми вечера, закрытие ресторанов в 19:00 и возврат школьников на онлайн-обучение.

Последний запрет вызвал протесты в стране. Мэр Буэнос-Айреса подал жалобу в Верховный суд. Весь прошлый год школьники Аргентины занимались дома, а в классы вернулись лишь полтора месяца.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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