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19.04.2021 08:27
Рубрика: В мире

СМИ: Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Турция одобрила производство вакцины "Спутник V". Об этом пишет газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета страны по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

Фото: AP Photo/Emrah Gurel
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"В Турции проводились токсикологические испытания, и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение​​​", - заявил Кайыпмаз. По его словам, цена препарата составит около десяти долларов.

Вакцина "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат одобрен в 60 странах с общим населением в три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.

В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V": препарат полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.

В мире Ближний Восток Турция Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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