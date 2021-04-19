СМИ: Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

Турция одобрила производство вакцины "Спутник V". Об этом пишет газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета страны по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

"В Турции проводились токсикологические испытания, и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение​​​", - заявил Кайыпмаз. По его словам, цена препарата составит около десяти долларов.

Вакцина "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат одобрен в 60 странах с общим населением в три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.

В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V": препарат полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.