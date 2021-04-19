УЕФА утвердил изменение формата Лиги чемпионов

Руководство УЕФА утвердило изменение формата проведения Лиги чемпионов с 2024 года.

Принято решение об увеличении числа участников турнира до 36. Сейчас в групповой стадии выступают 32 команды.

Главное изменение - отмена группового раунда, пишет Deutsche Welle. С 2024 года будет одна лига, во время турнира каждая команда проведет не менее 10 матчей, после чего восемь сильнейших продолжат борьбу в играх на выбывание.

В УЕФА ранее выражали уверенность, что новый формат заметно увеличит доходы для клубов.

Впрочем, ведущие 12 клубов Европы минувшей ночью объявили о создании Суперлиги, тем самым отвергнув все предложения со стороны УЕФА.