В ФАС предложили открыть авиасообщение с курортами Египта

"Необходимо посмотреть по основным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и может быть по каким-то популярным направлениям ослабить режим, создать условия для того, чтобы люди ехали", - сказал Нижегородцев в ходе заседания в Совете Федерации. Среди таких направлений может быть Египет, уточнил он.

Такие шаги помогут компенсировать переизбыток спроса на рынке из-за введенных ограничений на авиасообщение с курортами Турции, пояснил представитель Нижегородцев. Но решать этот вопрос должен оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, заметил он.

Он также рассказал, что цены на размещение на Черном море в мае растут в отелях "четыре" и "пять звезд". Таким образом, рынок реагирует на повышение спроса при недостатке предложения.

Хотелось бы все же, чтобы российские туристы получили качественный отдых внутри страны и оставляли деньги в России, заметила в ответ председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.