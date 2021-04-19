В ГИБДД сообщили о росте числа пострадавших в ДТП детей-пассажиров

Число детей-пассажиров, пострадавших в результате ДТП из-за нарушения водителями правил их перевозки, выросло в России в 2021 году почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные Госавтоинспекции РФ.

За три месяца этого года зафиксированы 204 автоаварии с детьми, которые не были пристегнуты ремнями безопасности или перевозившимися без специальных удерживающих устройств. Это почти на 6% больше, чем годом ранее, пишет ТАСС. Пострадали 253 ребенка - на 13,5% больше, чем в 2020 году, а погибли 14 детей, что почти на 7% меньше.

Всего, по данным ведомства, в России с начала года произошло 2642 автоаварии с детьми в возрасте до 16 лет, это почти на 17% меньше, чем в прошлом году. Число погибших в таких авариях увеличилось на 10,3%, пострадавших - стало меньше на 19%. В ГИБДД подчеркивают, что перевозить детей можно только с использованием детского удерживающего устройства и пристегнутыми ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей такси, в прошлом году увеличилось на 14,8%, а количество жертв таких аварий выросло на 137,5%. Водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве ДТП, в которых участвовали, - 89,5%.