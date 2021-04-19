В Госдуме ответили на призыв запретить россиянам въезд в ЕС

В России оценили призыв экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса временно запретить выдачу виз в страны Евросоюза для россиян. Эта идея противоречит основным правам человека о свободе передвижения, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Если Эстония хочет быть полноценным членом Евросоюза и Шенгенской зоны, то должна уважать общепризнанные права человека, которые защищаются всеми международными организациями, включая ООН. "В данном случае нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать право въезда российских граждан на территорию ЕС, если они не имеют никаких судебных ограничений, не замешаны в криминале", - заявил Морозов в беседе с RT.

Он отметил, что сейчас в Восточной Европе и особенно в прибалтийских государствах "превалируют антироссийские настроения", а многие политики, особенно бывшие, эту тему педалируют. Морозов не исключил, что Ильвес рассчитывает вновь получить какую-нибудь должность. Выступая с подобными заявлениями, он "пытается заигрывать с теми, кто исповедует и продвигает эту антироссийскую истерику", заключил депутат.

Ранее ассоциация рестораторов и отельеров Болгарии призвала незамедлительно начать выдачу виз российским туристам. Отмечалось, что бездействие МИД Болгарии может фатальным образом отразиться на секторе туризма. "Потому что такие наши конкуренты, как Кипр и Египет, не спят и уже выдают визы русским туристам", - говорится в заявлении ассоциации. В организации посоветовали внешнеполитическому ведомству республики не пытаться "демонстрировать мускулы" Москве, а также отказаться от острых политических высказываний в ее адрес, потому как это пагубным образом скажется на болгарской экономике.