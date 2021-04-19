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19.04.2021 06:01
Рубрика: Власть

В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов

Главное отличие электронных паспортов от обычных - формат изготовления в виде пластиковой карты. Они также будут содержать отпечатки двух пальцев гражданина, сообщили в МВД РФ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В ведомстве уточнили, что в электронных паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные владельцев. "Потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. Также по желанию паспорт может содержать и электронную подпись.

Напомним, жители Москвы смогут оформить и получить электронный паспорт с 1 декабря текущего года, а по всей России такая возможность появится не позже 1 июля 2023 года. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту с фотографией, ФИО, датой рождения и чипом. Прописка гражданина будет записана на чипе.

Предполагается, что электронный паспорт позволит россиянам пользоваться государственными и коммерческими услугами, а в случае утери его можно будет быстро заблокировать.

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