В результате железнодорожной аварии в Египте погибли 11 человек

Жертвами железнодорожной аварии в Египте стали 11 человек. В больницах сейчас находятся 98 человек, некоторые из них - в очень тяжелом состоянии. "Основные травмы - это переломы, ушибы, порезы и ссадины, - цитирует ТАСС представителя местного минздрава Халеда Мугахеда.

Напомним, следовавший из города Эль-Мансура в Каир пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух, перевернулись восемь вагонов. По предварительным данным, машинист на участке, где проводились ремонтные работы, разогнал состав до 120 км/ч при разрешенной скорости 30 км/ч.

Это уже второй серьезный инцидент на железной дороге за месяц. В конце марта в провинции Сохаг к югу от столицы страны столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли 32 человека, еще почти 200 пострадали. Авария произошла из-за преступной халатности как машиниста одного из составов, так и диспетчеров.