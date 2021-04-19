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19.04.2021 12:57
Рубрика: Общество

В России разработали кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу

Текст: Ольга Игнатова
Начались клинические испытания универсального кожного теста для выявления иммунитета к COVID-19, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании в Российской академии наук.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, этот тест позволит не брать кровь из вены. Из-за этого он более подходит для тестирования детей. "Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть, чем-то аналогичный Диаскину. Они провели исследование на добровольцах - разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая", - рассказала Попова, слова которой приводит РИА Новости.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19

Глава ведомства надеется, что тест будет готов к осени.

Ранее сообщалось, что Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2. Именно по ним и можно определить, заражен человек ковидом или нет.

Чем хороша новая система? Как поясняют в Роспотребнадзоре, с помощью этого теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ с помощью этого теста можно будет сделать практически в любом месте, где человеку оказывается помощь. Но стоит обратить внимание, что это не бытовой тест, а профессиональная система экспресс-анализа.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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