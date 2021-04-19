Владельцам электросамокатов предложили выучиться на права

Электросамокаты, моноколеса и прочие гироскутеры предложили выпустить на дороги, запретив им движение по тротуарам. При этом двигаться там они смогут не далее правой полосы, и только при условии, что их водитель трезв и имеет права хотя бы категории "М". Новые требования для тех, кто передвигается на электросамокатах, моноколесах и прочих гироскутерах, предложили закрепить в правилах дорожного движения в Общественной палате.

Эти правила были разработаны экспертами Общественной палаты в противовес тем, которые ранее предлагались Минтрансом, и были отклонены рабочей группой по регуляторной гильотине.

Несмотря на то, что тот проект поправок был отклонен, средства индивидуальной мобильности (СИМ) остались, и даже активно развиваются. И будут развиваться впредь. Поэтому как-то регулировать их наличие на дорогах, а также тротуарах, в парках и дворах необходимо. Тем более, что, как рассказал, выступая в Общественной палате, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, в прошлом году по официальной статистике в России произошло 331 ДТП с участием таких средств передвижения, в которых погибло 6 человек.

Напомним, что предложенные Минтрансом поправки в правила вводили такой новый термин, как "средства индивидуальной мобильности", под который помимо электросамокатов, моноколес и гироскутеров, попадали роликовые коньки, скейты и даже лыжи. Делились они на приводимые в движение мускульной силой, либо электродвигателем. Всем им разрешалось ездить по тротуарам, но на скорости не более 20 км/ч. На пешеходных переходах - со скоростью пешеходов. Тем, которые оснащены моторами, разрешалось двигаться по дороге.

Общественная палата предлагает поделить все СИМ на механические транспортные средства и просто транспортные средства. Под последними будут пониматься те, которые передвигаются только мускульной силой, то есть скейты и самокаты, а также роликовые коньки. Им разрешат двигаться по тротуарам. К ним же приравняют гироскутеры и электросамокаты, мощность которых менее 250 Вт, и которые не могут двигаться быстрее 25 км/ч. Правда, возник спор, стоит ли разрешать им двигаться по тротуарам, или оставить в их распоряжении только велодорожки.

Те, которые оснащены мотором мощностью более 250 Вт, и которые способны разгоняться быстрее 25 км/ч, должны двигаться только по дорогам. Но управлять ими смогут только люди старше 16 лет, получившие права. Хотя бы категории "М" - мопеды. При этом, как отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Холодов, получение этой категории прав предлагается облегчить. Оставить только один экзамен - на знание правил дорожного движения.

Кроме того, то, что они управляют механическим транспортным средством, то есть средством повышенной опасности, заставит их более строго соблюдать правила, поскольку ответственность у них будет как у водителей. За управление в нетрезвом виде будет грозить лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.

По мнению экспертов, эти предложения более применимы на практике, чем те, что озвучивались ранее. Но работать над ними предстоит и дальше.

Так, например, по словам представителей различных объединений владельцев таких средств передвижения, абсолютно бессмысленно прописывать требования по мощности. Мощность - не обязательно высокая скорость. Мощность - это комфорт и уверенность в том, что с тяжелым пассажиром электросамокат или моноколесо въедет в горку.

Некоторые эксперты высказали сомнения в необходимости включать в эти правила тех, кто передвигается на роликовых коньках и скейтбордах. Они остаются пешеходами, а для пешеходов все правила прописаны.

Также у экспертов вызвало сомнение указание на электродвигатель. Это сейчас моноколеса и гироскутеры оснащаются электромоторами, а что будет через пять лет? Может, они уже будут ездить на водородном двигателе, тогда правила снова переписывать?

Как отметил Дмитрий Митрошин, сложности возникают именно в квалификации такого транспорта. А с учетом его бурного развития, необходимо разработать универсальные формулировки. В общем, работа над правила для самокатчиков продолжается.