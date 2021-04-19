Водитель Hyundai Santa Fe повторил киношный трюк. Он круче каскадеров

Вы это видели по телевизору и в фильмах, но такое происходит и в реальной жизни: водитель Hyundai Santa Fe перепрыгнул с одной секции разводного моста на другую, когда те пришли в движение.

Полёт через мост Мейн-стрит в штате Флорида, совершённый, что символично, 12 апреля, зафиксировали камеры наружного наблюдения. Hyundai Santa Fe сносит шлагбаум и перепрыгивает с одной секции разводного моста на другую. Кстати, другой шлагбаум тоже был разрушен.

Если просмотреть видео с паузами или замедлить воспроизведение, то можно увидеть, что кроссовер не имеет госномеров, а капот - с повреждениями от удара, но не от шлагбаума, который лишь разбил лобовое стекло. Также стоит обратить внимание на то, что водитель, совершая свой безумный прыжок, разговаривал во время "трюка" по телефону - такого не могут позволить себе даже каскадёры!

Шутки шутками, а прыгуна ищет полиция, и вовсе не для того, чтобы взять автограф.