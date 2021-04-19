Volkswagen показал тизер нового Polo и назвал дату премьеры

Компания Volkswagen анонсировала премьеру нового Polo официальным тизером, на котором показана фара и решётка радиатора. Мировой дебют новинки состоится 22 апреля 2021 года.

Форма фары станет уже, чем на актуальной версии хэтчбека. Дневные ходовые огни представлены двойными полосами сбоку, одна из которых проходит через решётку радиатора. Внутренняя структура представлена парой световых модулей.

В компании отметили, что Volkswagen Polo стал заметно технологичнее, но при этом цена автомобиля не изменится сильно, так как он играет в сегменте, чувствительном к изменениям в стоимости.

Volkswagen Polo представлен в Европе в кузове хэтчбек. Автомобиль создан на модульной архитектуре MQB-A0. В настоящее время цена на Polo в Европе начинается от 15 730 евро (примерно 1 440 000 рублей).

Российский Polo базируется на другой платформе - A05 (PQ25) - и продаётся в кузове лифтбек. Цена - от 929 900 рублей.