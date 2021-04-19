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19.04.2021 13:02
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал тизер нового Polo и назвал дату премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen анонсировала премьеру нового Polo официальным тизером, на котором показана фара и решётка радиатора. Мировой дебют новинки состоится 22 апреля 2021 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Форма фары станет уже, чем на актуальной версии хэтчбека. Дневные ходовые огни представлены двойными полосами сбоку, одна из которых проходит через решётку радиатора. Внутренняя структура представлена парой световых модулей.

В компании отметили, что Volkswagen Polo стал заметно технологичнее, но при этом цена автомобиля не изменится сильно, так как он играет в сегменте, чувствительном к изменениям в стоимости.

Volkswagen Polo представлен в Европе в кузове хэтчбек. Автомобиль создан на модульной архитектуре MQB-A0. В настоящее время цена на Polo в Европе начинается от 15 730 евро (примерно 1 440 000 рублей).

Российский Polo базируется на другой платформе - A05 (PQ25) - и продаётся в кузове лифтбек. Цена - от 929 900 рублей.

#Volkswagen