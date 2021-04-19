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19.04.2021 16:12
Рубрика: Власть

Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V"

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам о причинах срыва поездки в РФ первого вице-премьера, и. о. главы МИД Чехии Яна Гамачека. Это произошло под давлением США, считает председатель ГД.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По словам Володина, чешский политик планировал 20 апреля приехать в Москву для обсуждения в Минпромторге вопроса о закупке партии вакцины "Спутник V". Была намечена также и встреча с Володиным. Однако под давлением США, продолжил спикер, переговоры сорвались: Гамачек в последний момент отменил свою поездку в Россию.

"Все, что произошло, можно воспринимать как давление со стороны США, - подчеркнул Володин. - Эти действия направлены на пресечение диалога России с европейскими странами под надуманными предлогами и историями многолетней давности"

Ранее чешские власти сообщили о том, что подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Ян Гамачек после этого заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов.

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