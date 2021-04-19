Семьи российских дипломатов, высланных из Чехии, в Москву доставил спецборт - Ил-96 специального летного отряда "Россия".

По словам главы МИД Чехии Яна Гамачека, объявление Москвой "персонами нон грата" 20 чешских дипломатов "парализовало работу посольства", "функционирует только консульский отдел". В дипмиссии осталось только пять сотрудников, включая посла.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехия не должна удивляться реакции Москвы. "Высылка чешских дипломатов как ответная мера была не просто предсказуема, она была неминуема", - отметила она, добавив, что в результате демарша Праги был нанесен удар по двусторонним отношениям с Россией, по ее собственной дипломатической службе. В качестве одной из ответных мер РФ запретила посольству Чехии нанимать российских граждан. Кстати, такое же решение принято в отношении посольства США, которые, по словам Захаровой, стоят за информационно-политической атакой на Россию, "задают тональность этому западному мейнстриму".

Что касается обвинений в адрес Москвы в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Чехии аж в 2014 году, то их Захарова назвала абсурдом и дикостью. "Мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности двусторонних отношений", - заявила она. Отказ чешской стороны раскрыть детали событий семилетней давности дипломат назвала "доказательством того, что вся эта история - выдуманный, грязный, отвратительный фейк". При помощи обвинений в адрес России страны Запада пытаются отвлечь внимание от собственных внутренних проблем, добавила Захарова.