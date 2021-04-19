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Xiaomi, подвинься. В Россию пришел новый умный браслет за 4500 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
19.04.2021,  
17:25
Фото: Honor Фото: Honor
Фото: Honor

В России официально стартовали продажи умного браслета Honor Band 6 - он должен составить конкуренцию недавно анонсированному Mi Band 6.

Фото: Honor

Honor Band 6 оснащается AMOLED-экраном с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 194x368 пикселей, занимающим практически всю переднюю поверхность. Он поддерживает мониторинг сна, помогает следить за менструальным циклом и овуляциями, определяет уровень стресса, следит за сердцебиением и уровнем SpO2. Браслет заключен в водозащищенный корпус и подходит для занятий плаванием благодаря возможности измерять показатель эффективности пловца SWOLF.

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Новый девайс автоматически распознает шесть видов тренировок, время автономной работы в интенсивном режиме составляет до 10 дней, в обычном - до 14 дней. Поддерживается управление камерой и музыкой, а также поиск смартфона и отображение входящих сообщений.

Стоимость Honor Band 6 в России составляет 4490 рублей. Российская цена Xiaomi Mi Band пока не объявлена, однако известно, что в Европе браслет будут продавать за 45 евро, или около 4200 рублей.

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