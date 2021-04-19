Новости

Премьер Бабиш: Инцидент в Врбетице не был нападением на Чехию 21:11
Третью фазу испытаний вакцины "КовиВак" начнут в мае 21:04
Операторов обяжут 3 года хранить данные о передаче информации через интернет 20:57
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих 20:38
"Манчестер Сити", "Реал" и "Челси" в пятницу могут быть исключены из ЛЧ 20:01
Путин поздравил российских фигуристов с победой на Кубке мира в Осаке 20:00
Бывший главный тренер "Спартака" Каррера уволен из "Бари" 19:49
В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом 19:37
Стартовала подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" 19:20
Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19:08
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19:03
Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну 19:01
В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 18:54
ФАС возбудила дело против Google 18:51
Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион 18:03
ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса 17:58
Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон 17:38
Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков 17:38
Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления 17:32
Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель 17:25
Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель" 17:20
Россияне стали употреблять больше витаминов 17:17
В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн 17:08
На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
19.04.2021 20:56
Рубрика: В мире

Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы

Текст: Юрий Когалов

Власти Чехии своими низкопробными действиями в отношении Москвы поставили на кон профессиональную судьбу своих дипломатов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала историю с взаимной высылкой сотрудников посольств.

Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V"

"Это просто низкопробно. Я бы это охарактеризовала именно так, - заявила она в эфире телеканал "Звезда". По словам Захаровой, своими действиями Прага нанесла "колоссальный удар по своим же позициям", поставила на кон профессиональную судьбу своих дипломатов, их дальнейшую карьеру. "Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам. Потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом", - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Мы прекрасно понимаем, что за спиной тех, кто принимал подобные решения в Праге, стоят их западные кураторы - это США, это их почерк", - отметила Захарова уже в эфире телеканала НТВ.

По ее мнению, высказанному ранее сегодня, при помощи обвинений в адрес России страны Запада пытаются отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Что касается обвинения Праги в адрес Москвы, то их Захарова назвала абсурдом и дикостью. "Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений", - заявила дипломат.

В мире Европа Чехия Правительство МИД

Главное сегодня

Путин выступит на саммите по климату
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы
ФАС возбудила дело против Google
Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана