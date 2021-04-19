Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы

Власти Чехии своими низкопробными действиями в отношении Москвы поставили на кон профессиональную судьбу своих дипломатов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала историю с взаимной высылкой сотрудников посольств.

"Это просто низкопробно. Я бы это охарактеризовала именно так, - заявила она в эфире телеканал "Звезда". По словам Захаровой, своими действиями Прага нанесла "колоссальный удар по своим же позициям", поставила на кон профессиональную судьбу своих дипломатов, их дальнейшую карьеру. "Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам. Потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом", - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Мы прекрасно понимаем, что за спиной тех, кто принимал подобные решения в Праге, стоят их западные кураторы - это США, это их почерк", - отметила Захарова уже в эфире телеканала НТВ.

По ее мнению, высказанному ранее сегодня, при помощи обвинений в адрес России страны Запада пытаются отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Что касается обвинения Праги в адрес Москвы, то их Захарова назвала абсурдом и дикостью. "Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений", - заявила дипломат.