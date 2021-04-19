Захарова: Обвинения Чехии в адрес России состряпаны на скорую руку

За высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, а Чехия и другие страны Европы стараются таким образом прикрыть свои собственные внутренние проблемы, ведь Россия - тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот тезис, к которому прибегают в подобных случаях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"​​​. Обвинения Праги в адрес Москвы состряпаны "на скорую руку", подчеркивает она.

По ее словам, чешские официальные лица предъявили очередную карикатуру. "Получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений. К нашему огромному сожалению, именно это сейчас и происходит", - заявила она.

Решение Праги выслать 18 российских дипломатов коснется в общей сложности 62 человек с учетом членов семей.