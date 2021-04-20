Apple представила умную метку, обновила iPad, iMac и Apple TV

Apple представила много новых гаджетов. Прежде всего - умную метку AirTag. Ее можно повесить на брелок с ключами или сумку, и их точное местоположение будет отображаться в приложении "Локатор". В Apple рассказали, что метка защищена от несанкционированной слежки за людьми - подбросить такой маячок кому-то в карман не получится, устройство создано именно для отслеживания предметов.

Метка защищена от влаги по стандарту iP67, а ее дизайн можно кастомизировать тем смайликом, который придется по вкусу. Стоит AirTag 2990 рублей, а цена комплекта из четырех устройств - 9990 рублей.

Компания анонсировала новое поколение Apple TV. Приставка получила более мощный процессор - A12 Bionic, в ней улучшена поддержка HDR и добавлена возможность калибровки цвета через iPhone. Совершенно новый дизайн получил пульт - он стал алюминиевым. Кнопка вызова голосового помощника - Siri - теперь находится сбоку. Apple TV будет стоит от 16 990 рублей и выйдет в середине мая. Представлен и новый моноблок - iMac. Он стал намного мощнее по сравнению с предшественником. Цена на новинку стартует от 129 990 рублей, устройство появится в продаже с 30 апреля.

iPad теперь работает на процессоре Apple M1 - точно такой же стоит в новых MacBook. По данным Apple, он на 50% быстрее по сравнению со своим предшественником - iPad Pro 2020. Максимальная емкость устройства составляет 2ТБ - это очень много. Из других нововведений стоит отметить новый порт USB-C, его пропускная способность увеличилась в четыре раза. В версии 12,9 дюйма установлен экран Mini-LED. Эта технология делает изображение более ярким и контрастным, также повысится энергоэффективность - новый iPad будет работать от одного заряда аккумулятора еще дольше. Стоимость 11-дюймового iPad Pro - от 77 990 рублей, а 12,9 дюймового - от 106 990 рублей.

Для iPhone 12 и iPhone 12 mini представлен фиолетовый цвет - купить устройство в этом цвете можно будет с 30 апреля, цена останется прежней.