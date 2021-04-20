Apple запатентовала надувные бамперы

Управление по патентам и товарным знакам США одобрило заявку Apple на "расширяющиеся бамперы", которую компания подала ещё в 2019 году. Сложно представить, как это работает, но принцип достоин внимания.

Согласно схеме в патенте, за бампером располагается баллон, который по команде электроники наполняется газом и начинает "раскладывать" бампер. В документации Apple объясняет свою задумку тем, что бамперы с динамическим изменением положения помогут при парковке в ограниченных условиях. Также инженеры говорят, что пневмобаллон может служить дополнительным буфером, гасящим энергию удара при столкновении.

В какой-то степени изобретение Apple повторяет концепцию гидравлических амортизаторов бампера, которые устанавливаются вместо обычных труб для крепления обвеса.

Гидробуферами комплектовались некоторые модели Lada, шедшие на экспорт: они позволяли автомобилю без повреждений выдерживать удар о бетонную стену на скорости до 8 км/ч.