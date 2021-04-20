Axios: Посол США в России отказался ехать в Вашингтон на консультации

Посол США в России Джон Салливан пока не планирует покидать Москву. Об этом пишет новостной портал Axios, ссылаясь на свои источники в диппредставительстве.

Ранее СМИ сообщали о возможной поездке американского посла в Соединенные Штаты. В частности, в министерстве иностранных дел РФ рекомендовали Салливану в ближайшее время отправиться "в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".

Стоит обратить внимание еще на одно заявление российского внешнеполитического ведомства. В отношениях с США Москва теперь будет оценивать не слова, а конкретные действия. Это связано с тем, что в последнее время звучит слишком много противоречивых заявлений. "Различные представители Вашингтона говорили то о взаимодействии и сотрудничестве, то о недопустимости отношений с Россией", - напомнила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.