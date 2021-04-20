"Бавария", "Боруссия" и "Порту" могут вернуться в Лигу чемпионов

В случае дисквалификации "Манчестер Сити", "Челси" и "Реала" УЕФА может вернуть в Лигу чемпионов не согласившихся вступить в Суперлигу "Баварию", дортмундскую "Боруссию" и "Порту".

Руководство УЕФА в пятницу может исключить из Лиги чемпионов трех учредителей европейской Суперлиги - "Манчестер Сити", "Челси" и "Реал". Этот вопрос будет рассмотрен на специальном заседании. И если решение о дисквалификации будет принято, то в турнире останется только "ПСЖ".

Как сообщает Bild, в таком случае существует вариант, что в турнир будут возвращены уступившие в четвертьфинале "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Порту", которые не поддержали революцию.

Причина для такого шага проста - у УЕФА есть телевизионный контракт, срыв которого сулит серьезными финансовыми потерями и для организации единственным выходом станет проведение полуфиналов, пусть и с другими участниками. Другой вариант - признать "ПСЖ" победителем турнира - выглядит маловероятным.

В ночь на понедельник 12 топ-клубов Европы - "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги.

ФИФА и УЕФА уже пригрозили им отстранением от национальных и еврокубковых турниров, а игрокам - запретом на игры за сборные. Против Суперлиги также высказались власти Великобритании, Франции, Италии и Испании, а также национальные федерации ведущих стран и лиги.