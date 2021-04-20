"Челси" покинет Суперлигу

Одним из поводом для такого решения могли стать массовые протесты болельщиков клуба, которые прошли перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против "Брайтона". Поклонники клуба, недовольные вступлением в Суперлигу, перекрыли подъезд к домашней арене и не пускали автобус на стадион.

В итоге успокаивать толпу вышел бывший голкипер лондонцев Петр Чех, ныне работающий в клубе.

19 апреля о создании Суперлиги объявили 12 клубов - "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм". В ответ на это ФИФА и УЕФА пригрозили раскольникам исключением из соревнований, а игрокам этих клубов - запретом на выступление за сборные.