Итак, участвовать в соревновании будут 20 команд, из которых на данный момент известны имена 12 клубов. Речь о шести представителях Англии и шести команд из Примеры и итальянской "серии А": "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. Матчи будут проходить в середине недели. По замыслу организаторов, все участники смогут продолжить выступление в своих национальных первенствах, поэтому традиционный календарь внутренних турниров будет сохранен. Команды будут разбиты на две группы по десять клубов. Будут домашние и выездные встречи, по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал. Ставшие четвертыми и пятыми разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции в 1/4 финала. По итогам двухматчевого турнира на вылет два клуба пробьются в финал, который в конце мая пройдет на нейтральном поле в рамках одного поединка.

Некоторым топ-клубам идея о создании Суперлиги пришлась не по душе. От участия в ней уже отказались немецкие "Бавария" с дортмундской "Боруссией", а также полуфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен". Они не намерены отказываться от выстроенных структур и традиционных континентальных турниров.

Инициаторами Суперлиги являются два человека - президенты "Реала" с "Ювентусом" Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Они уже несколько лет продумывают идею создать новый турнир. Разумеется, Перес с Аньелли в своих интервью убеждают всех болельщиков, что их интересует красота футбола, борьба, что с введением Суперлиги будет больше интересных игр. Но основная причина их инициативы, по всей видимости, - гигантские деньги. Генеральный спонсор готов вложить в лигу 5,4 миллиарда долларов. А клубам-основателям обещаны бонусы в размере 3,6 миллиардов.

При этом Перес с Аньелли, а также президенты других клубов-участников Суперлиги почему-то уверены, что создание нового турнира никак не помешает проведению Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных первенств. Однако ФИФА и УЕФА придерживаются другого мнения: в УЕФА уже четко и жестко дали понять, что примут самые жесткие меры, вплоть до исключения участников новой лиги из еврокубков, национальных чемпионатов. Кроме того, футболисты этих команд могут быть лишены права играть на чемпионате Европы. В социальных сетях также муссируются слухи, что нынешний сезон в еврокубках может быть приостановлен. С УЕФА солидарны футбольные ассоциации Англии, Испании, Франции и Италии.

- Мы узнали, что несколько команд, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги. Если это произойдет, то мы, а также ФИФА будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект. Он основан на личных интересах ряда клубов в то время, когда обществу больше чем когда-либо нужна солидарность. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях - как судебном, так и спортивном, чтобы создания Суперлиги не случилось. Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. "Всему должен быть предел", - говорится в совместном заявлении УЕФА, лиг и ассоциаций.

С заявлением почти сразу же выступила и ФИФА. Правда, оно вышло чуть менее агрессивным, чем у УЕФА.

- ФИФА твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта, в частности, на глобальном уровне. На этом фоне мы можем выразить лишь неодобрительное отношение к созданию "закрытой европейской лиги. ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и взвешенный диалог на благо игры, а также духа солидарности и честности", - заявили в ФИФА.

УЕФА грозится дисквалифицировать из своих соревнований, в том числе из Лиги чемпионов, каждый клуб и футболиста, которые примут участие в Суперлиге

Реакция бывших футболистов и экспертов была однозначной: все они против создания Суперлиги.

- Это уход от того, как мы на протяжении 70 лет развивали европейский футбол. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером "Абердина", победившего в Кубке обладателей кубков - для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста. Когда я работал в "МЮ", мы выступали в четырех финалах Лиги чемпионов, и это были особенные вечера. Не хотелось бы, чтобы все это закончилось в один момент, - отметил бывший главный тренер "МЮ" легендарный Алекс Фергюсон.

Основатели Суперлиги не учли несколько важных моментов. В частности - как быть с составами команд на чемпионат Европы, если УЕФА грозится дисквалифицировать футболистов, выступающих в клубах из Суперлиги? Они примут участие в Евро? И как быть с отбором на чемпионат мира-2022? Как будут распределяться путевки в еврокубки на следующий сезон в Испании, Италии и Англии, если Суперлига начнется уже в августе? Если ее участников накажут, их места отдадут другим клубам из той же федерации или перераспределят между другими странами? Вопросов много, а ответов нет. Хотя до старта того же Евро осталось чуть больше полутора месяцев.

Авторитетно

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России, "Спартака" и "Сельты" для "РГ":

- Многие футбольные люди скорее против этой идеи, чем за нее. Тема эта неоднократно поднималась, что богатые хотят играть против богатых, а остальные будут на это смотреть. Ну тогда, я считаю, надо отменить все эти лозунги "футбол для всех" и прочее. Они уже теряют смысл. Ведь сейчас как бывает: команды уровня второй десятки могут спокойно соперничать с такими грандами, как "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити". Теперь же у них хотят отнять это право, понимаете? Кроме того, в последнее время и так в расписании появились новые турниры, в особенностях которых еще никто толком не разобрался. Я имею в виду Лигу наций, Лигу конференций. Из футболистов, что, хотят роботов сделать, что ли? Ну они физически просто не выдержат таких нагрузок. Не знаю, не знаю. Мне эта идея не нравится.

Тем временем

Лондонский "Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуринью. По сообщениям британских СМИ, увольнение португальца обойдется "шпорам" в 30 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне команда вылетела из плей-офф Лиги Европы и занимает седьмое место в Премьер-лиге, рискуя остаться без Лиги чемпионов. Напомним, что Моуринью работает в "Тоттенхэме" с ноября 2019 года.