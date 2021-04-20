Что происходило на процессе над Дереком Шовиным

Напомним, что Джордж Флойд, человек с богатой криминальной историей, закованный в наручники, скончался 25 мая после того, как старший офицер патрульной группы Дерек Шовин почти на девять минут прижал колено к его шее. Флойд сумел сказать, что он не может дышать, и умолял о пощаде, в то время как очевидцы просили офицера остановиться.

Что происходило в суде?

Слушания в понедельник вечером, сообщает CNN, закончились тем, что судья Питер Кэхилл проинструктировал присяжных, среди которых находится шесть белых и шесть чернокожих, включая девятерых женщин, о необходимости следовать закону и отправил их за пределы зала суда после 17 часов по восточному времени. Жюри останется изолированным для обсуждения и остановится в отеле на ночь. Присяжным может потребоваться несколько часов или дней, чтобы решить, признать ли виновным бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина.

Сам Шовин, одетый в светло-серый костюм с синей рубашкой и синим галстуком, был без защитной маски и не выказывал никаких эмоций, наблюдая за тем, как он и другие офицеры прижимают Флойда к земле на видео с телекамеры, которое было представлено в суде. Он склонил голову набок и иногда наклонялся вперед, чтобы делать пометки в блокноте, отмечает агентство Associated Press.

Обвинение и защита огласили свои заключительные заявления на судебном процессе, который длился три недели. У обвинения была еще одна возможность опровергнуть аргументы адвоката Шовина Эрика Нельсона, прежде чем присяжные были отправлены на совещание. Большому жюри предстоит проанализировать показания 45 свидетелей, в том числе врачей, экспертов по применению силы, полицейских, прохожих и людей, близких к Флойду. Во время судебного разбирательства прокуроры вызвали для дачи показаний 38 свидетелей, включая экспертов по применению силы, критиковавших Шовина, и медицинских экспертов, объяснивших, как умер Флойд. Защита вызвала семь собственных свидетелей. Сам Шовин сослался на Пятую поправку, которая позволяет не давать показаний и не свидетельствовать против себя.

Обвинение и защита обменялись выпадами

В заключительном выступлении стороны обвинения прокурор сказал, что Шовин стоял на шее Флойда в течение 9 минут и 29 секунд "из-за своей гордости и своего эго" на глазах обеспокоенных прохожих. "Он не собирался позволять этим свидетелям указывать ему, что делать. Он собирался делать то, что он хотел, как он хотел и столько, сколько он хотел. У него была власть, а другие офицеры, свидетели были бессильны, - сказал обвинитель Стив Шлейхер. - Он (Шовин) пытался победить, и Джордж Флойд заплатил за это своей жизнью".

Комментарии о гордости и эго Шовина были первым случаем, когда прокуроры специально обсудили образ мышления обвиняемого. Как отметили наблюдатели, эти доводы могут стать ключевыми для обвинений 45-летинего полицейского в непреднамеренном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

В ответ адвокат защиты Эрик Нельсон сказал, что Шовин действовал так, как "разумный офицер" поступил бы в этой ситуации, и сказал, что нет никаких доказательств того, что он умышленно или преднамеренно применил силу, которая была незаконной. "Вы должны смотреть на это с точки зрения разумных стандартов офицеров полиции. Вы должны учитывать, что офицеры - это люди, способные совершать ошибки в крайне стрессовых ситуациях", - сказал Нельсон. Он показал присяжным фотографии запрещенных таблеток, найденных во внедорожнике Флойда, а также сказал, что в его организме были найдены фентанил и метамфетамин.

Следом прокурор Джерри Блэквелл представил опровержение, отвергнув утверждение защиты о том, что Флойд умер из-за увеличенного сердца в результате применения запрещенных препаратов. "Причина смерти Джорджа Флойда в том, что сердце мистера Шовина слишком мало", - сказал прокурор. Еще один обвинитель Стив Шлейхер сказал, что Шовин непосредственно стал причиной смерти Флойда в День поминовения. "Он сделал то, что делал специально, и это убило Джорджа Флойда", - подчеркнул Шлейхер.

Он опроверг аргументы защиты о том, что смерти Флойда способствовали и другие факторы, такие как его суженные артерии, употребление наркотиков и возможное отравление угарным газом из выхлопной трубы соседнего автомобиля. "Используйте здравый смысл. Верьте своим глазам. Тому, что вы видели", - сказал он, имея в виду видеозапись инцидента. Опровергая показания защиты во время судебного разбирательства, Шлейхер заявил, что применение силы Шовеном было неразумным и противоречило его полицейской подготовке.

Что грозит Шовину?

Шовин сталкивается с тремя пунктами обвинения: убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Инструкции судьи Кэхилла присяжным были сосредоточены на разъяснении элементов каждого пункта обвинения, которые должны быть исполнены для вынесения обвинительного приговора в соответствии с законодательством штата Миннесота.

Убийство второй степени - непреднамеренное - определяется как причинение смерти без намерения при совершении или попытке совершения преступления, уточняет National Public Radio. Каждый пункт влечет за собой разный максимальный срок наказания: 40 лет за убийство второй степени, 25 лет за убийство третьей степени и 10 лет за непредумышленное убийство второй степени. Прокуратура добивается вынесения приговора, превышающего установленный предел.

Guardian цитирует сторону обвинения, которое сослалось на несколько отягчающих обстоятельств, в том числе на то, что Флойд был особенно уязвим, находясь на земле, что Шовин был полицейским в униформе, действовавшим с позиций силы, и его предполагаемое преступление было засвидетельствовано несколькими детьми, в том числе 9-летней девочкой, которая показала, что наблюдала за инцидентом, что нанесло ей психологическую травму. Дело сводится к двум ключевым вопросам: присяжные должны решить, стал ли Шовин причиной смерти Флойда и были ли его действия разумными?Каждое обвинение требует отдельного доказательства.

Судья раскритиковал заявление конгрессмена-афроамериканки

Судья на процессе раскритиковал комментарии, сделанные конгрессменом Максин Уотерс, штат Калифорния, назвав их "неуважительными к верховенству закона", но отклонил ходатайство защиты об использовании ее риторики "как основание для неправильного судебного разбирательства". "Мне известно, что конгрессмен Уотерс сказала конкретно об этом судебном процессе, она также говорила о конфронтации", - заявил Питер Кэхилл. По его словам, он хотел бы, чтобы "выборные должностные лица прекратили говорить об этом деле", при этом пояснив, что присяжным было приказано не смотреть новости, и поэтому комментарии Уотерса не могут нанести ущерб Большому жюри и "оправдать неправильное судебное разбирательство".

На выходных Уотерс общалась с журналистами во время демонстрации в Бруклинском центре, в нескольких километрах от места суда над Шовином. "Мы должны оставаться на улице и стать более активными, мы должны стать более конфронтационными, мы должны убедиться, что они знают, что мы настроены серьезно", - сказала она. В понедельник,19 апреля, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Уотерс не нужно извиняться за свои комментарии.

Активисты готовятся к маршам

Суд над Шовином был описан американскими СМИ как поворотный момент для межрасовых отношений и полицейской деятельности в США. Города по всей стране готовятся к протестам, независимо от того, решат ли присяжные признать Шовина виновным или оправдать его по обвинениям в убийстве и непредумышленном убийстве.

Как передает корреспондент ВВС с места события, активисты афроамериканского движения планируют выйти на улицы независимо от того, какой приговор будет вынесен полицейскому. Если присяжные решат, что Дерек Шовин не виновен по всем пунктам обвинения или виновен только в непредумышленном убийстве, активисты пойдут маршем по улицам. Но даже если его признают виновным по всем пунктам, активисты все равно продолжат шествие - "свой праздничный протест", как выразился один из них. В этом случае участники кампании выйдут на улицы, чтобы выразить свое удовлетворение приговором и потребовать правосудия в отношении других, кто умер во время содержания под стражей в полиции. Около 300 протестующих вышли на улицы перед зданием суда в Миннеаполисе, выстроившись в очередь за плакатом с надписью "Правосудие - Джордж Флойд и все украденные жизни. Мир наблюдает".

Накануне губернатор Миннесоты Тим Уолц обратился за помощью в сфере безопасности к соседним штатам Огайо и Небраска перед вынесением приговора. Уолц поблагодарил власти этих штатов за помощь военнослужащим штата Миннесота и полицейским, "поскольку они продолжают работать над поддержанием мира в наших общинах". Здание суда, где слушается дело, защищено колючей проволокой, высокими заграждениями и вооруженными солдатами Национальной гвардии.