Cordiant Comfort 2: альтернатива премиальным летним шинам?

В портфолио летних шин компании Cordiant имеется безусловный хит, имя которому Comfort 2. В мире автомобилей сегодня силен тренд конструировать и производить машины по премиальным лекалам. Такая же история наблюдается и в шинной промышленности. Чтобы предложить клиентам качественный и при этом доступный продукт, берутся на вооружение передовые технологии и привлекаются специалисты первого эшелона на всех уровнях - от производства до тестирования опытных образцов.

В случае с резиной Cordiant Comfort 2 мы имеем дело не только со стремлением дать клиенту максимум качества, но еще и с работой над ошибками. Ведь это покрышка, которая производится в Ярославле и Омске большими тиражами (более 5 млн единиц в год), - результат масштабной доработки предшественницы - Cordiant Comfort. Чтобы убедиться в этом, "РГ" взяла на тест комплект резины Cordiant Comfort 2 размера 205/55R16 и испытала ее на популярном лифтбеке.

А в ответ - тишина

Фото: Борис Захаров

В стремлении превратить просто добротный продукт в хит российские шинники достигли очевидных успехов. Взять хотя бы ассиметричный протектор, с двенадцатью неповторяющимися элементами, призванными минимизировать резонанс и, как следствие, уровень шума во время движения.

В отличие от направленных и простецких рисунков типа "елочек", такая графика отлично работает на тишину вместе с такой фирменной новацией, как мелкая насечка на одном из продольных ребер протектора. Что имеем в итоге? Даже на абразивном и разбитом асфальте Cordiant Comfort 2 радуют тихой работой.

Мягко стелет

Фото: Борис Захаров

А вот и еще одно наблюдение, на этот раз связанное с плавностью хода. Подвеска автомобиля, обутого в Cordiant Comfort 2, успешно отфильтровывает дорожные неровности, причем большой вклад в акустический комфорт вносят именно покрышки, и прежде всего - эластичные боковины (технология Flex-Cor), усиливающие амортизирующие возможности шины.

Это стало совершенно понятно, после того как я открыл окно и послушал, как резина отрабатывает серию ям с острыми краями. Кстати, важное слагаемое тишины - увеличение в составе смеси силики (производной кремнийорганической кислоты).

Комфорт плюс спорт

Фото: Борис Захаров

Однако мягкая в случае с Cordiant Comfort 2 не значит аморфная. Технология Dry-Cor (о курсовой устойчивости радеют три сплошные ребра протектора) помогает автомобилю с такими покрышками уверенно стоять на скоростной прямой.

Устойчивость в поворотах в свою очередь предопределяет внешняя сторона протектора, состоящая из крупных шашек, объединенных общим ребром жесткости. Впрочем, многое зависит и от использованной резиновой смеси. Cordiant Comfort 2 в этом смысле - своего рода бутерброд. Протектор здесь двухслойный. Наружная часть изготовлена из более эластичного компаунда, демпфирующего ударное воздействие от мелких неровностей. Внутренняя часть в свою очередь более жесткая.

Этот крепкий каркас обеспечивает улучшение управляемости и курсовой устойчивости на высокой скорости. Мы от души "позажигали" в связке быстрых виражей, чтобы убедиться, что шины не подламываются, и автомобиль не уводит с траектории. Занос и снос развиваются предсказуемо, шина ведет себя в таких экстремальных ситуациях предсказуемо.

Торможение

Фото: Борис Захаров

Согласно ряду независимых исследований, Cordiant Comfort 2 демонстрирует сбалансированные результаты при торможении на мокрых и сухих поверхностях. Иными словами, в общем зачете среди десяти серьезных конкурентов эта покрышка оказывается примерно в середине списка.

Зато такая универсальность дорогого стоит в особенности в межсезонье, когда погодные условия то и дело меняются. Наш опыт показал, что шины тормозят уверенно, но без спортивного экстрима, свойственного премиальным аналогам. К примеру, в предельных режимах как на скользкой, так и сухой дороге снос наступает хотя и предсказуемо, но чуть раньше, чем хочется.

А вода по асфальту рекой

Фото: Борис Захаров

Серьезный упор при разработке Cordiant Comfort 2 был сделан на борьбе с аквапланированием. Для выведения влаги из пятна контакта в этой модели предусмотрены канавки и ребра различной формы и направления, как в центральной части протектора, так и на плечевых зонах. Так реализована фирменная технология Wet-Cor.

Хитроумная "нарезка" дренажных канавок, даром что ассиметрична, эффективно отводит воду из пятна контакта и, как я смог убедиться, прохватив на автомобиле с покрышками Cordiant Comfort 2 в дождь, технология работает. Шины помогают бороться с аквапланированием, при торможении в лужах машина не уходит с курса и не "всплывает" в лужах даже на скоростях в районе 100 км/ч.

Вывод

Фото: Борис Захаров

Подытоживая, хочется отметить, что на российском рынке сегодня трудно найти альтернативу Cordiant Comfort 2 по соотношению цены и качества. Как уже было сказано выше, уровень шума на удивление невелик, неровности отрабатываются неплохо, управляемость - без претензий, но и без спортивного экстрима. Не менее серьезным стимулом к покупке является цена.

Прайс на испытанные нами покрышки размерности 205/55R16 начинается от 3300 рублей за единицу, что как минимум на треть меньше, чем просят за ближайшего премиального конкурента. Шины Cordiant Comfort 2 производятся в 37 типоразмерах, включая малые (175/70R13) и достаточно крупные (265/60R18).