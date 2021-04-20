Впервые на торжественном закрытии нашего Кинофестиваля "Дубль дв@" фактически было два "дубля". Сначала награды вручили победителям 2020 года, которые не смогли их получить прошлой весной из-за пандемии, а потом зрители аплодировали призерам этого года. Впервые фанфары прозвучали не в зале медиацентра основателя фестиваля "Российской газеты", как это обычно бывало, - на сей раз церемония прошла в торжественных интерьерах Музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гости - при всех необходимых мерах осторожности - рекой. И даже в масках многих без труда могли узнать верные поклонники, зрители и киноманы.

Нынешний, 12-й по счету фестиваль, стал одним из самых интересных, насыщенных и активных. Цифры не соврут: 24 фильма в главном конкурсе и в конкурсе короткого метра, 4 музыкальных спектакля в афише "Театрального антракта" и около 130 тысяч зрителей из 93 стран. Увидеть все оказалось задачей почти нереальной, настолько плотной была программа: по сути, двухнедельный киномарафон с двумя показами ежедневно. Но зрители находили время, обсуждали, спорили и по-настоящему удивляли - выбирая неожиданное и сложное кино, присылая иногда вполне профессиональные рецензии.

Откликов было много как никогда, а мюзикл "Три мушкетера" Московского театра под руководством Геннадия Чихачева и вовсе поставил рекорд, набрав наибольшее число голосов за всю историю фестиваля "Дубль дв@". Конечно, без внимания этот факт оставить не могли - спектакль получил специальный диплом многотысячного зрительского жюри фестиваля. Главный же приз в номинации "Театральный антракт" решением молодежного жюри достался "Золушке" "Геликон-оперы".

Но театр театром, а основное блюдо фестиваля - все-таки кино. Свой выбор по традиции делали два жюри: эксперты во главе с Владимиром Хотиненко отсматривали основной конкурс, а студенты ГИТИСа оценивали короткометражные фильмы. Главный приз основного конкурса жюри во главе с Владимиром Хотиненко присудило драме Виталия Суслина "Седьмой пробег по контуру земного шара". В этом же фильме отмечена лучшая мужская роль - Александр Карнаушкин, который сыграл художника Михаила, чья жизнь меняется в Прощеное воскресенье.

Приз за лучшую женскую роль получила Елена Сусанина ("Керосин" Юсупа Разыкова). Лучшей режиссерской работой признана "Хандра" Алексея Камынина, продемонстрировавшая редкий по качеству актерский ансамбль.

Специальным дипломом жюри за творческую смелость награжден фильм Бориса Гуца "Смерть нам к лицу".

В коротком метре победителем стал фильм "Ты здесь" Орхана Абулова, но щедрое студенческое жюри учредило еще и спецдипломы. Ими наградили Ивана Соснина ("Большая восьмерка", лучший сценарий"), актеров Андрея Кочеткова ("Спиридон"), Марию Лапшину ("Ты здесь") и Георгия Тадтаева ("Роман"), операторов Михаила Белкина и Алана Касоева ("Спиридон").

Фестиваль "Дубль дв@" - это уникальная платформа, чтобы пообщаться со зрителем в непосредственной обстановке. Без суеты, без ложного пафоса

- Нынешний "Дубль дв@" ясно показал, что в кино пришли очень крутые новые дарования, в них бурлит энергия, у каждого есть свой взгляд, стиль и сильные, богатые по тембру голоса, - уверен программный директор фестиваля Валерий Кичин.

Сделали свой выбор и зрители. Приз зрительских симпатий отправился к фильму "Клятва" Романа Нестеренко. Самих зрителей, кстати, тоже оценивали - редакционное жюри выбрало пятерых лауреатов конкурса рецензий. Вот имена победителей: Андрей Евтушенко, Кристина Врабий, Владимир Максаков, Елена Азанова и Наталья Летаева.

Из первых уст

Виталий Суслин, режиссер фильма "Седьмой пробег по контуру земного шара", - победитель основного конкурса кинофестиваля "Дубль дв@":

- Большинство людей сейчас пользуются интернетом, и для меня онлайн-фестиваль кажется очень хорошим решением для кино. В прокат трудно попасть, и в кинотеатры мало ходят людей на фильмы, у которых нет денег на рекламу. А тут при хорошей информационной поддержке - которой в нашем случае фестиваль обеспечила "Российская газета" - это отличный шанс для того, чтоб картину увидели зрители. И пусть это не кинозал: сейчас у многих дома большие телевизоры, подключающиеся к Сети, и получается вполне смотрибельно, и качество картинки достаточное. Да пусть человек хоть на телефоне посмотрит кино, чем вообще его не посмотрит. Мы попали с картиной в пандемию, но уже в прошлом году проехали по фестивалям. А сейчас надеемся на канал "Культура" - и конечно, на онлайн-кинотеатры. "Дубль дв@", я уверен, подтолкнет этот процесс.

Подготовил Андрей Васянин

Влюбленные в "Золушку"

"Геликон-опера" стала дважды лауреатом "Дубль дв@". В номинации "Театральный антракт" опера "Турандот" стала победителем фестиваля-2020 (вместе со спектаклем Новосибирского музыкального театра "Римские каникулы"). А в конкурсе 2021 года награду за лучший театральный спектакль получил режиссер-постановщик оперы "Золушка" Илья Ильин. О "Золушке" мы и расспросили художественного руководителя спектакля и "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана.

"Золушка", судя по числу зрительских откликов, стала событием не только нашего фестиваля - но и в целом прошлого театрального года, сильно усеченного пандемией...

Дмитрий Бертман: Оперу азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна я нашел, перебрав до этого десятки детских опер. Послушал ее, послушал симфонические вещи ученика Кара Караева - и понял, что пропустил огромный пласт талантливой музыки. Я сразу влюбился в "Золушку" - а вслед за мной в нее влюбились начавшие ее репетировать артисты и, конечно, ее режиссер Илья Ильин.

Музыка "Золушки" - очень "шлягерная", легкая...

Дмитрий Бертман: ...Притом это музыка серьезная, сложно выстроенная, с красивыми гармониями, массовыми сценами, сольными партиями. Зрители выходят из зала, напевая эти гармонии, а билеты на "Золушку" продаются мгновенно - и в кассах, и онлайн.

На фестивале "Дубль дв@" оперы показываются онлайн. Позволяет ли такой формат воспринимать музыкальное произведение во всей полноте?

Дмитрий Бертман: Безусловно, кресло у монитора - это не место в зале, но, с другой стороны, твой спектакль таким образом может прийти к человеку в дом. И появится возможность увидеть то, что не видно из зала: камера способна приблизиться к артисту, чуть ли не заглянуть ему в лицо, тут же на экране может появиться общий план... У профессионалов телепоказа - уверяю вас на опыте сотрудничества нашего театра с каналом "Культура" - для того, чтобы донести до нас музыку и драматургию, есть и техника, и талант.

Подготовил Андрей Васянин

Благодарим за поддержку партнеров фестиваля: телеканалы "Россия - Культура", "ОТР", "Москва 24", "МИР", МИЦ "Известия", Россотрудничество, Институт русского языка имени А.С. Пушкина, фестиваль-практикум "Кинопроба" и компанию парфюмерии Лаб Фрагранс. Особая благодарность Московскому академическому музыкальному театру им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Будем "хандрить" с оптимизмом

Владимир Хотиненко, кинорежиссер, председатель жюри фестиваля "Дубль дв@"

Владимир Иванович, фестиваль окончен, итоги подведены. Какие впечатления у вас от работы в жюри и от программы в целом?

Владимир Хотиненко: Прежде всего я хочу сказать об этом проекте "Российской газеты" и лично Валерия Кичина. Я считал и считаю фестиваль "Дубль дв@" совершенно уникальным и, как показала практика, не только живым, но и живучим: он абсолютно органично вписался в эту пандемийную ситуацию, причем без ущерба для себя. И вы подумайте: прошел уже в 12-й раз! Что о многом говорит. Это уникальная платформа, чтобы пообщаться со зрителем в непосредственной обстановке. Главное мое впечатление: все очень достойно. Без суеты, без ложного пафоса.

А что касается конкурса, то я председатель жюри полного метра, но на меня очень сильное впечатление произвела программа короткометражных фильмов. Я преподаю, и для меня это даже важнее: увидеть, кто там идет следом.

Главный приз - у фильма Виталия Суслина "Седьмой пробег по контуру земного шара". Были баталии или выбрали единодушно?

Владимир Хотиненко: Мы были достаточно единодушны. Конечно, у каждого были свои предпочтения, но эта картина у всех членов жюри входила в круг главных претендентов на победу. Единственное было колебание: лучшая мужская роль, бесспорно, у Александра Карнаушкина - но ведь в том же фильме! Решили, что это будет справедливо. Чем меня зацепил фильм? Строгостью определенной, скупостью средств. Ну и главный герой, конечно. Замечательный монолог. Когда я узнал, что и по результатам зрительских симпатий "Седьмой пробег" в числе лидеров, я очень обрадовался. Ладно, мы тут, высоколобые, оцениваем, но раз и зрители его предпочитают, значит, в фильме есть достаточно серьезные эмоциональная и содержательная стороны.

Были в конкурсе и ваши ученики...

Владимир Хотиненко: Да, Алексей Камынин с "Хандрой" и Борис Гуц с фильмом "Смерть нам к лицу". И то, и другое очень интересно по форме и содержанию. И я говорю это не потому, что они мои ученики. "Хандра" отмечена за работу режиссера, а "Смерть нам к лицу" получила специальный диплом жюри - я убежден, что эту картину нельзя не отметить. Она очень свежая, смелая и яркая. И на смартфон снята не по ущербности - дескать, нет ничего другого, - а принципиально. И это в стилистике всей картины имеет большое значение.

"Дубль дв@" уже двенадцать лет служит зеркалом состояния отечественного кино. А как сказалась на нашем кинематографе нынешняя пандемия?

Владимир Хотиненко: Общее ощущение, что вся эта ситуация - а она исключительная, мы даже не отдаем себе отчет, насколько, - должна повлиять на кино. Дело не в том, что все бросятся снимать о пандемии. Бог с ней. Когда закончилась Великая Отечественная война, в кино наступил прорыв - вернулись люди, которые видели это зло глаза в глаза. Всплеск искусства наступил и после революции. Так и в теперешней ситуации: кино должно отражать процессы - но, к сожалению, мы видим, что мир обнаружил свою неготовность существовать в критических обстоятельствах. Вместо того чтобы объединиться, страны разъединились, друг другу говорят и делают пакости, с Россией воюют... Мир сошел с ума. А те, кто борется за массовое сознание, - делают искусство пошлое и примитивное. Мол, да ладно, людям неприятности не нужны, они в жизни насмотрелись, давайте их веселить!

И все же я не сторонник посыпать голову пеплом. Тревожные тенденции есть, но будем смотреть в будущее с оптимизмом.

Подготовила Инга Бугулова