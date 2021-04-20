Эксперт рассказал, как может быть построена российская орбитальная станция

Академик Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин рассказал о том, как может быть собрана будущая российская орбитальная станция.

Он отметил, что в России есть свой вариант модулей. Именно на их основе он и предлагает строить российскую станцию, цитирует его слова радио "Комсомольская правда".

В свою очередь гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что речь о затоплении МКС в 2025 году не идет. Имеется в виду возможность нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой станции. При этом окончательное решение о выходе из проекта МКС будет принято после 2024 года. Именно в этом году истекает текущий срок завершения работы станции.