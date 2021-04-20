Сводить с орбиты МКС в 2025 году не планируется

Сводить с орбиты Международную космическую станцию в 2025 году не планируется, сообщил 20 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Речь о затоплении МКС в 2025 году не идет. Речь идет о возможности нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой национальной орбитальной служебной станции", - написал он в своем Facebook-аккаунте.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. Ситуация, которая складывается на МКС, может в будущем привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы, заявил он в эфире телеканала "Россия-1". "Мы не можем подвергать угрозе жизни космонавтов. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям - до катастрофы. Это нельзя допускать", - отметил Борисов, комментируя необходимость создания российской орбитальной станции. По словам Юрия Борисова, текущее состояние МКС может привести к катастрофе, поэтому у России есть план создать национальную космическую станцию.

В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение о выходе из проекта МКС будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской станции.

Как известно, участники проекта МКС договорились использовать станцию до 2024 года. Однако ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока.