Эксперты прогнозируют рост цен на шины из-за проблем с каучуком

На глобальном рынке в ближайшие недели может возникнуть дефицит натурального каучука - обязательного сырья для автомобильных покрышек и резинотехнических изделий. По сообщению агентства Bloomberg, нехватку провоцируют проблемы в Таиланде и Индонезии - наводнения и охватившая плантации каучуковых деревьев болезнь листьев.

О возможном дефиците каучука дистрибьюторы заговорили еще в прошлом году, после того, как зафиксировали, что крупнейший потребитель сырья - Китай - начал закупаться им впрок. С декабря 2020 года производители в США также стремятся заказывать натуральный каучук на уровне выше, чем им нужно в текущий момент.

Цены на каучук на мировом рынке к марту выросли до 2 долларов за килограмм, что является максимумом с 2017 года. Эксперты рынка считают, что до 2025 года каучук подорожает до 5 долларов за килограмм. Рост стоимости сырья неизбежно скажется на оптовой и розничной цене автомобильных шин.

В Bloomberg отмечают, что автопром уже несколько месяцев страдает от нехватки полупроводниковых чипов. Если добавиться еще и проблема дефицита каучука, то под сомнение будет поставлена система снабжения just-in-time, по которой в последние десятилетия работают все крупнейшие автопроизводители мира.

Эту систему придумали в Toyota Motor, она предполагает отказ от крупных складских запасов комплектующих - и за счет этого снижение расходов на логистику. Нарушение цепочки поставок вынуждает компании возвращаться к давно устаревшей практике формирования крупных складских запасов.