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Electronic Arts анонсировала мобильную версию Apex Legends

Текст:   Богдан Бобров
20.04.2021,  
16:47
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

Студия Respawn Entertainment давно планировала выпустить версию королевской битвы Apex Legends в "карманном" формате.

И вот наконец-то состоялся полноценный официальный анонс. Издатель Electronic Arts объявил, что в скором времени уже стартуют первые региональные бета-тесты Apex Legends Mobile, но пока только для игроков из Индии и Филиппин.

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Подчеркивается, что портативный вариант будет разрабатываться отдельно от "взрослых" версий для консолей и ПК.

Авторы обещают упростить управление и тщательно продумать оптимизацию для комфортной игры на сенсорных экранах смартфонов.

Ранее был опубликован трейлер следующего сезона с новым игровым персонажем.

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