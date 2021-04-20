Geely показала флагманский кроссовер, который появится и в России

На автосалоне в Шанхае компания Geely представила флагманский кроссовер - в Китае он получил название Xingyue L, на глобальном рынке будет продаваться как КХ11. Автомобиль, созданный на модульной архитектуре CMA (Compact Modular Architecture), появится в продаже и в России.

Переднюю часть автомобиля украшает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos. Ее вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

В салоне установлен HD-экран мультимедийной системы и диоды фоновой подсветки, умеющие светиться 72 цветами. Интерьер оформлен в двух оттенках - полированный черный и классическая бронза с патиной. Нюансы декора сочетают традиции Востока и Запада. В отделке используются кожа и замша.

Автомобиль оказался заметно крупнее модели Tugella. Его габариты составляют 4770 мм в длину (+165 мм), 1895 мм в ширину (+17 мм) и 1689 мм в высоту (+46 мм), размер колесной базы равен 2845 мм (+145 мм).

Фото: Пресс-служба Geely.

Кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом, разработанным совместно с Volvo. Мотор агрегатирован с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным "мокрым" сцеплением. В качестве альтернативы доступна 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Привод - передний или полный с муфтой на задней оси.

На выбор потребителей - два варианта форсировки двигателя: 238 л.с. и 380 Нм крутящего момента (с ним автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 7,7 секунды), а также 218 л.с. и 325 Нм ( с ним он преодолевает отметку в 100 км/ч за 7,9 с).

Не обошлось и без передовых технологий. У кроссовера автопилот второго уровня. Модель оборудована 12 ультразвуковыми радарами, радарами 5-миллиметрового диапазона, четырьмя камерами высокой четкости, видеорегистратором, салонной камерой и 24 датчиками. В пределах 200-метровой зоны автомобиль может самостоятельно найти свободное место и припарковаться - для этого водителю даже необязательно находиться в салоне.

Со временем модель позволит обновлять "по воздуху" программное обеспечение, включая системы интеллектуальной безопасности, информационно-развлекательную систему, а также настраивать мощность, шасси, систему автономного вождения, возможности подключения и прочее.

Фото: Пресс-служба Geely.