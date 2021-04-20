Глава УЕФА обратился к английским клубам, вступившим в Суперлигу

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин обратился к английским клубам, вступившим в Суперлигу. Он заявил, что у них еще есть время одуматься.

Во время конгресса УЕФА который проходит в Швейцарии, глава организации Александр Чеферин напомнил, что пока еще есть шанс все исправить для тех, кто объявил о создании Суперлиги, против которой выступают футбольные власти.

"Я обращаюсь к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие - что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре. Но это неважно. Важно то, что еще есть время изменить свое решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку", - цитирует Чеферина "Чемпионат".

Также глава УЕФА опроверг ранее появившиеся слухи о том, что ради больших клубов организация намерена отменить принцип финансового фэйр-плей. По словам Чеферина, об этом не может быть речи.

"Этого не произойдет, но нам нужно адаптировать ФФП к новой реальности", - сказал он.

В ночь на 19 апреля 12 клубов объявили о создании Суперлиги, матчи которой должны начаться уже в августе. ФИФА и УЕФА выступили категорически против этого турнира и угрожают клубам и футболистам запретом на выступления в чемпионатах страны и за сборные.