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20.04.2021 18:11
Рубрика: Власть

Испытания "Циркона" завершатся в 2021 году

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник, 20 апреля, на коллегии Минобороны РФ проанализировали состоянии дел на Северном флоте. По оценке главы ведомства Сергея Шойгу, сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Общая укомплектованность флота контрактниками достигла 97%, а к концу года их численность возрастет до 99,2%. Продолжается переоснащение СФ на новые виды оружия. В этом году туда планируют поставить 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%.

"На Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники", - отметил министр. Среди них 13 кораблей и судов, а также четыре атомные подлодки: "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов". Помимо этого, планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Ею собираются оснастить атомные подлодки и надводные корабли дальней морской зоны.

"Важно отметить, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли - атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" - успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что подготовка сил и войск Северного флота ведется в суровых условиях Заполярья и Арктики. Высокий профессионализм личного состава флот продемонстрировал в ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации.

"В сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-Морского Флота осуществлено всплытие во льдах трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров", - перечислил Шойгу. - В ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и успешно решили другие задачи".

Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
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Важным, по оценке министра, является тот факт, что на Северном флоте постоянно отрабатывают применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Кроме того, продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана. Так, в прошлом году на аэродроме Нагурская, расположенном на острове Земля Александры, было завершено строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3500 метров. Она позволяет принимать все типы летательных аппаратов. Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. В интересах 3-й дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси Республики Саха (Якутия).

Шойгу отметил, что на Северном флоте традиционно большое внимание уделяется научной и исследовательской работе. Совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года военные обследовали объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути. Там нашли более 120 экспонатов, имеющих историческое значение. "Все они будут переданы в ведущие музеи России. В этом году эту работу продолжим", - пообещал министр.

На коллегии Сергей Шойгу заявил, что сложная военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении во многом связана с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России. Министр напомнил, что сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. А США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Кроме того, нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. "Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа, - отметил Шойгу. - В рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии".

Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. Так, в прошлом году войска ЮВО получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники, их доля в воинских частях и соединениях составила 70%. А при подготовке штабов применяются новые системы управления.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Министр рассказал, что наряду с развитием военной инфраструктуры в округе продолжается обеспечение военнослужащих жильем. В начале года в округе были введены в эксплуатацию 18 домов на 832 квартиры. Минобороны, в частности, завершило строительство четырех жилых домов на 528 квартир в Махачкале.

На коллегии говорили и о планах развития военной аэродромной сети России. Эти планы предусматривают строительство более 300 укрытий, что позволит обеспечить базирование перспективных авиационных комплексов, в том числе самолетов пятого поколения. Шойгу подчеркнул, что создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска. Сооружения обеспечат маскировку авиатехники от спутникового наблюдения, ее защищенность от климатических факторов и огневого воздействия, улучшат условия работы инженерно-технического состава. Министр обратил внимание, что эти работы ведут не только организации военно-строительного комплекса, но и инженерно-аэродромные батальоны, что сокращает сроки и стоимость строительства.

"В соответствии с решением президента министерство обороны проведет масштабную агитационно-пропагандистскую акцию "Мы - армия страны. Мы - армия народа", - сказал Шойгу. Акция стартует 25 апреля. В этот день с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Железнодорожный состав проследует почти через всю страну, от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе. На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование.

В связи с этим министр сделал акцент на том, что все мероприятия, проводимые Минобороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции. По его словам, в Вооруженных силах вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровело 99% заболевших. Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле армейского руководства. "С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тысяч доз препарата, вакцинировано свыше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала", - отметил Шойгу.

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