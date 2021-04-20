Kia рассказала все подробности об обновленном Cerato и начала продажи

Неделю назад Kia опубликовала первые фотографии седана K3, который в России известен под именем Cerato. Сейчас подоспела информация о моторах и опциях, а также о "горячем" хэтчбеке Kia K3 GT.

Напомним, что у моделей обновлённая фронтальная часть: решётка пересмотренного дизайна визуально объединена с фарами, у которых изменился рисунок ДХО - теперь он представлен пунктиром, на капоте и "корме" - новый логотип марки. Фонари седана тоже получили пунктиры, изменился бампер, а вот у хэтчбека в этой части перемен нет.

В салоне изменений тоже минимум, и главное - новая мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма. Также появились электрический стояночный тормоз, дистанционный запуск двигателя, новые материала отделки, у системы распознавания объектов расширился функционал - она "видит" теперь и велосипедистов, причём распознавание объектов происходит и при движении задним ходом.

Фото: Пресс-служба Kia.

"Заряженный" K3 GT отличается от седана отделкой с красной прострочкой и металлическими накладками на педали.

Моторная гамма, увы, сюрпризов не преподнесла. В Южной Корее Kia K3 оснащается 123-сильным атмосферным двигателем 1.6 литра, он работает в паре с вариатором. У Kia K3 GT под капотом установлен 204-сильный 1.6 T-GDI, агрегатируемый 7-ступенчатым "роботом" с парой сцеплений.

За обновлённый седан на родине бренда просят от 17 700 000 вон (1 210 000 рублей), а за хэтч - от 26 300 000 вон (1 798 000 рублей).

В России цена на Kia Cerato начинается от 1 309 900 рублей. К покупке доступны седаны с моторами мощностью 128 и 150 л.с.

Фото: Пресс-служба Kia.