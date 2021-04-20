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20.04.2021 00:30
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" не смог обыграть "Лидс" в чемпионате Англии

Текст: Максим Домчев

В понедельник в чемпионате Англии состоялся один матч. "Лидс" на своем поле принимал "Ливерпуль". Перед началом поединка футболисты хозяев провели акцию против создания европейской Суперлиги. Игроки вышли в футболках с логотипом Лиги чемпионов. Это было очень символично, учитывая тот факт, что "Ливерпуль" является одной из 12 команд, создавших новый турнир.

Фото: Gettyimages
Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года

Любопытно, что накануне игры о Суперлиге поинтересовались у наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Немецкий наставник отметил, что его мнение о турнире не изменилось с 2019 года, когда он не поддержал эту идею.

В первом тайме счет в матче открыл форвард "Ливерпуля" Садио Мане. "Ливерпуль" был близок к победе, но на 87-й минуте Диего Льоренте поразил ворота мерсисайдцев, принеся своей команде ничью.

"Ливерпуль" сохранил шестое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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