Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией содержат гриф "секретно"

Мосгорсуд рассмотрит иск прокуратуры Москвы о признании ФБК и "ФЗПГ", которые признаны в РФ НКО-иноагентами, и организации "Штабы Навального" экстремистскими организациями в закрытом режиме.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, такое решение принято в связи с наличием в иске материалов с грифом "секретно". По ее словам, рассмотрение дела будет проходить в закрытом от прессы режиме, согласно требованиям Кодекса административного судопроизводства РФ.

Досудебная подготовка по иску прокуратуры назначена в Мосгорсуде на 26 апреля.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в прокуратуре Москвы, проверка, проведенная по поручению Генпрокуратуры, выявила в деятельности этих организаций признаки экстремисткой деятельности.