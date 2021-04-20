Минфин: Проблема обманутых дольщиков осталась в прошлом

Проблема возникновения обманутых дольщиков в целом осталась в прошлом. Об этом заявил во время круглого стола в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы сейчас уже видим проблему обманутых дольщиков как проблему, которая по своей сути осталась в прошлом. То есть, мы должны гражданам за те проблемы, которые были в прошлом", - цитирует ТАСС Моисеева.

По словам чиновника, сейчас достаточно успешно работает Фонд защиты прав дольщиков.

Долевое строительство в России существует с 2004 года. С 1 июля 2019 года российские застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую: средства граждан хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик строит дома за счет собственных средств и кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков компания может только после ввода объекта в эксплуатацию.

На конец марта в России насчитывалось более 121 тысячи обманутых дольщиков. В 2019-2021 годах были восстановлены права 26 тысяч участников долевого строительства: 16,7 тысячи человек получили денежные компенсации, 9,3 тысячи человек - квартиры.