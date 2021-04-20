Минтранс: Расходы на вывозные рейсы из Турции необходимо компенсировать

Авиакомпаниям необходимо компенсировать затраты на вывозные рейсы россиян из Турции, Минтранс готовит обоснование этой меры поддержки. Об этом заявили в министерстве.

"Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минтранса.

Готовится также соответствующий проект постановления правительства, отметили в министерстве.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приостановил авиасообщение с курортами Турции с 15 апреля по 1 июня. В этот период будет выполняться только по два рейса в неделю в Стамбул. Между тем в Турцию, а также в другие зарубежные страны транзитом через Турцию выехали около 50 тысяч россиян. Для их возвращения в Росавиации создан оперштаб, который координирует действия авиакомпаний.

Кроме того, также планово возвращаются в Россию организованные туристы, выехавшие по линии туроператоров. Таких россиян также около 50 тысяч, по данным Ростуризма.

При этом перевозчики несут убытки, так как самолеты летят в Турцию пустыми.