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20.04.2021 15:15
Рубрика: Экономика

Минтранс: Расходы на вывозные рейсы из Турции необходимо компенсировать

Текст: Евгений Гайва
Авиакомпаниям необходимо компенсировать затраты на вывозные рейсы россиян из Турции, Минтранс готовит обоснование этой меры поддержки. Об этом заявили в министерстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минтранса.

Фото: Gettyimages
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Готовится также соответствующий проект постановления правительства, отметили в министерстве.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приостановил авиасообщение с курортами Турции с 15 апреля по 1 июня. В этот период будет выполняться только по два рейса в неделю в Стамбул. Между тем в Турцию, а также в другие зарубежные страны транзитом через Турцию выехали около 50 тысяч россиян. Для их возвращения в Росавиации создан оперштаб, который координирует действия авиакомпаний.

Кроме того, также планово возвращаются в Россию организованные туристы, выехавшие по линии туроператоров. Таких россиян также около 50 тысяч, по данным Ростуризма.

При этом перевозчики несут убытки, так как самолеты летят в Турцию пустыми.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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